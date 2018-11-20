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Врио главы Госстройнадзора по Петербургу стал Вячеслав Захаров
Сегодня, 7:07
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lesjasap

Врио главы Госстройнадзора по Петербургу стал Вячеслав Захаров

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Чиновник официально представлен вице-губернатором Северной столицы.

Временно исполняющим обязанности руководителя петербургского Госстройнадзора назначен Вячеслав Захаров. Ранее чиновник являлся заместителем главы ведомства. Напомним, что в этот же день в прессу просочились сведения об уходе с поста уже экс-начальника службы Евгения Кима.

Отметим, что нового члена организации представила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Линченко. Представитель Смольного поблагодарил Кима за сотрудничество с городом и презентовал его последователя по должности.

Фото: Piter.tv

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Теги: вячеслав захаров, госстройнадзор, евгений ким, николай линченко, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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