Врио главы Госстройнадзора по Петербургу стал Вячеслав Захаров

Чиновник официально представлен вице-губернатором Северной столицы.

Временно исполняющим обязанности руководителя петербургского Госстройнадзора назначен Вячеслав Захаров. Ранее чиновник являлся заместителем главы ведомства. Напомним, что в этот же день в прессу просочились сведения об уходе с поста уже экс-начальника службы Евгения Кима.

Отметим, что нового члена организации представила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Линченко. Представитель Смольного поблагодарил Кима за сотрудничество с городом и презентовал его последователя по должности.

Фото: Piter.tv