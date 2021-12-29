За неделю ГАТИ выписала штрафов на 8,3 млн рублей за плохую уборку снега

В список нарушителей попали 9 организаций.

В Петербурге с 11 по 18 января сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выписали за плохую уборку дворов, крыш и производственных зон от снега и наледи штрафов на 8 млн 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За некачественную уборку снега и наледи ГАТИ оштрафовала ООО "РН-Северо-Запад", ООО "Метро Кэш Энд Керри". ООО "СПб Реновация", АО "Арсенал", ОА "КБ Арсенал им. М.В. Фрунзе", ООО "СМБ", Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ, АО "ПО Возрождение" и ООО "Трактородеталь Групп".

С начала года Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) проверила более 2000 домов, принадлежащих 243 управляющим компаниям, на уборку дворов и крыш от снега и наледи. В результате проверок было возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафных санкций свыше 12 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга