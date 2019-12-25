Выявлены грубые нарушения при производстве дорожных работ на Васильевском острове

Организации и заказчику грозят штрафы до 1 млн рублей каждому.

Накануне при производстве работ на Васильевском острове в Петербурге Государственная административно-техническая инспекция выявила грубые нарушения. Организации и заказчику грозят штрафы до 1 млн рублей каждому.

В мае инспекторы обнаружили несколько зон работ без ордера на 23-27 линиях В. О., улице Беринга, Среднем и Малом проспектах В. О., набережной реки Смоленки. На объектах отсутствовало ограждение или было не закреплено, материал складировали на тротуар и дорогу.

Объекты представляли опасность для жителей и гостей города. Неогороженные зоны работ могли стать причиной серьезных травм. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

В отношении организации и заказчика заведены дела об административной ответственности.

Ранее на Piter.TV: в III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга