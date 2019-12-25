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Выявлены грубые нарушения при производстве дорожных работ на Васильевском острове
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Выявлены грубые нарушения при производстве дорожных работ на Васильевском острове

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Организации и заказчику грозят штрафы до 1 млн рублей каждому.

Накануне при производстве работ на Васильевском острове в Петербурге Государственная административно-техническая инспекция выявила грубые нарушения. Организации и заказчику грозят штрафы до 1 млн рублей каждому.  

В мае инспекторы обнаружили несколько зон работ без ордера на 23-27 линиях В. О., улице Беринга, Среднем и Малом проспектах В. О., набережной реки Смоленки. На объектах отсутствовало ограждение или было не закреплено, материал складировали на тротуар и дорогу. 

Объекты представляли опасность для жителей и гостей города. Неогороженные зоны работ могли стать причиной серьезных травм. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

В отношении организации и заказчика заведены дела об административной ответственности. 

Ранее на Piter.TV: в III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: васильевский остров, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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