В управляющей компании прокомментировали травмирование петербурженки на Коломяжском проспекте

Напомним, на девушку упала наледь с 25-го этажа.

Вечером 31 января возле дома №15 по Коломяжскому проспекту на девушку 1993 года рождения упала наледь с крыши 25-го этажа. В результате инцидента пострадавшая получила тяжелые травмы. По информации медиков, у петербурженки пробита голова, сломана теменная кость и диагностирован ушиб мозга.

Известно, что этот многоквартирный дом обслуживает частная управляющая компания "Уютный дом". Корреспонденту Piter.TV удалось получить комментарий от специалиста, ответственного за эксплуатацию и обслуживание жилого здания.

По словам специалиста по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома Дмитрия Дыгуна, девушка проигнорировала предупреждения сотрудников управляющей компании о том, что на крыше ведутся работы по очистке снега и наледи, поэтому "получила по голове льдиной".

О чем нам говорить, о том, что произошло? Человек вылез из ресторана, не захотел никого слушать, получил по голове льдиной. Дмитрий Дыгун, специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома

В администрации Приморского района добавили, что управляющая компания выполнила все меры безопасности при проведении работ. По словам специалистов, опасная зона была огорожена сигнальной лентой, а внизу дежурили два сотрудника УК.

В настоящий момент городская прокуратура и Следственный комитет ведут проверку по факту случившегося. Они намерены дать принципиальную оценку деятельности частной управляющей компании "Уютный дом".

Напомним, что очистка крыш от снега и сосулек — это обязанность управляющих компаний. Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса те, кто управляет многоквартирным домом, должны создавать благоприятные и безопасные условия для жильцов. При этом балконы не относятся к общедомовому имуществу, о чем говорит статья 290 Гражданского Кодекса РФ. Поэтому обязанность по очистке балконов от сосулек лежит на собственниках квартир.

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