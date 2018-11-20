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Сосулька покалечила иностранку в Невском районе Петербурга

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У женщины диагностировали сотрясение мозга.

В четверг, 31 января в отделение полиции Петербурга поступило сообщение от сотрудников НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. По словам медиков, к ним поступила 40-летняя гражданка Вьетнама, которая пострадала от падения сосульки. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Невском районе города, возле дома №31/3 на проспекте Елизарова. Иностранку доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Ранее мы писали, что иномарка попала под снежный обстрел на Ваське.

Видео: Piter.TV

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Теги: сотрясение мозга, уборка снега и наледи, упала сосулька
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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