Сосулька покалечила иностранку в Невском районе Петербурга

У женщины диагностировали сотрясение мозга.

В четверг, 31 января в отделение полиции Петербурга поступило сообщение от сотрудников НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. По словам медиков, к ним поступила 40-летняя гражданка Вьетнама, которая пострадала от падения сосульки. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Невском районе города, возле дома №31/3 на проспекте Елизарова. Иностранку доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

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Видео: Piter.TV