Иномарка попала под снежный обстрел на Ваське

Рабочие разбили лобовое стекло автомобиля.

Днем 31 января в Василеостровском районе велись работы по уборке крыш от снега и наледи. В итоге рабочие повредили одну из машин, припаркованных в опасной зоне. В сети появились фотографии с места происшествия.

Под снежный обстрел попал Nissan Qashqai, который стоял возле дома №46 на 11-й линии В.О. На снимках видно, что снег и наледь разбили лобовое стекло авто. На нем образовалась паутинка из трещинок.

Примечательно то, что прямо за машиной красуется надпись "Опасная зона". По всей видимости, водитель проигнорировал ее.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Колокольной улице.

Фото: Мегаполис