Через портал "Наш Петербург" поступило более 300 жалоб на уборку снега за сутки

Больше всего горожане недовольны уборкой снега во дворах.

В пятницу, 7 января, стало известно, что за прошедшие сутки на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило более 300 жалоб на плохую уборку снега и наледи.

Большая часть жалоб касается дворов, однако есть и обращения по поводу оживленных улиц. Отмечается, что из-за несвоевременной уборки горожане падают и получают травмы. Например, петербурженка сломала руку, когда поскользнулась на наледи во дворе дома на улице Федора Абрамова.

В Репино снег чистят, но, как оказалось, сбрасывают его на детскую площадку.

Фото: Piter.tv