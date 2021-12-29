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Через портал "Наш Петербург" поступило более 300 жалоб на уборку снега за сутки
Сегодня, 20:11
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Через портал "Наш Петербург" поступило более 300 жалоб на уборку снега за сутки

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Больше всего горожане недовольны уборкой снега во дворах.

В пятницу, 7 января, стало известно, что за прошедшие сутки на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило более 300 жалоб на плохую уборку снега и наледи. 

Большая часть жалоб касается дворов, однако есть и обращения по поводу оживленных улиц. Отмечается, что из-за несвоевременной уборки горожане падают и получают травмы. Например, петербурженка сломала руку, когда поскользнулась на наледи во дворе дома на улице Федора Абрамова.

В Репино снег чистят, но, как оказалось, сбрасывают его на детскую площадку. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, портал наш петербург, уборка снега и наледи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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