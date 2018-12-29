Машины на Колокольной улице попали под снежным обстрел

Рабочие скидывают снег с крыши прямо на припаркованные автомобили.

Днем 30 января жители Петербурга пожаловались на то, как ведутся работы по уборке снега с крыш на Колокольной улице. В сети появилось видео, на котором можно увидеть, что снежные массы скидывают прямо на припаркованные автомобили.

Одна из иномарок оказалась под настоящим снежным обстрелом. От повреждений машину спас матрас. Предусмотрительный хозяин авто, который, по всей видимости, уже сталкивался с подобной ситуацией, положил мягкую вещь на капот и лобовое стекло. Горожан успокоило лишь то, что опасную территорию огородили красными лентами от прохожих.

Ранее мы писали, что ради уборки снега на 500 улицах Петербурга временно ограничили парковку.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург