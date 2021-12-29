  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коммунальщики подвергли опасности жизни петербуржцев во время уборки крыши
Сегодня, 14:39
151
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Коммунальщики подвергли опасности жизни петербуржцев во время уборки крыши

0 0

Во время уборки снега на припаркованный автомобиль обрушилась водосточная труба.

В Центральном районе Петербурга произошло ЧП - в одном из двором на припаркованный автомобиль обрушилась водосточная труба во время уборки наледи с крыши. Машина получила вмятину, никто не пострадал. 

Известно, что происшествие спровоцировали коммунальщики, которые работали на участке крыши с самого утра. Поскольку территория была огорожена, вред здоровью прохожих не был нанесен - тем не менее, такой риск был вероятен. 

Отметим, что во время зимнего сезона подобные случаи с коммунальными службами - не редкость для Петебурга. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, уборка снега с крыш, угроза жизни прохожих, чп в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии