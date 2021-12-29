Коммунальщики подвергли опасности жизни петербуржцев во время уборки крыши

Во время уборки снега на припаркованный автомобиль обрушилась водосточная труба.

В Центральном районе Петербурга произошло ЧП - в одном из двором на припаркованный автомобиль обрушилась водосточная труба во время уборки наледи с крыши. Машина получила вмятину, никто не пострадал.

Известно, что происшествие спровоцировали коммунальщики, которые работали на участке крыши с самого утра. Поскольку территория была огорожена, вред здоровью прохожих не был нанесен - тем не менее, такой риск был вероятен.

Отметим, что во время зимнего сезона подобные случаи с коммунальными службами - не редкость для Петебурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор в ряде районов.

Фото: Piter.TV