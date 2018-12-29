Ради уборки снега на 500 улицах Петербурга временно ограничили парковку

Стоит отметить, что сильная запаркованность мешает уборке сугробов.

Во вторник, 22 января, стало известно о том, что ради уборки снега на 542 улицах Петербурга временно ограничили парковку. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Сильная запаркованность - одна из главных проблем для служб уборки в Петербурге", - отметил председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Чтобы упростить задачу, на 542 адресах в Петербурге установили таблички, запрещающие парковку в определенные дни и часы. Метод оказался эффективным - уборка на этих улицах проходит в 20 раз быстрее, чем на заставленных автомобилями дорогах, подчеркивают в комитете. Чтобы не доставлять больших неудобств автомобилистам, инспекторы "Центра комплексного благоустройства собщают в ведомстве

Кроме того, в ведомстве отметили, что 1 припаркованная машина препятствует уборке всего дорожного участка. Напомним, что теперь в Северной столице есть специальные таблички, которые предупреждают водителей о часах уборки снега. Однако, многие автомобилисты игнорируют их. Из-за этого коммунальным службам приходится перемещать автомобили с помощью эвакуатора, а потом ставить их обратно.

Стоит отметить, что за сутки дорожникам удалось вывезти 57 тысяч кубометров снега.

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Фото:Piter.TV