Житель Приморского района не смог разбудить пьяную жену и отправил ее в больницу

Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму. Где пострадала пациентка, супруг не знает.

В пятницу, 11февраля, в больницу Петербурга из дома № 167 на Приморском проспекте привезли петербурженку с травмой головы. Женщину обнаружил дома муж. По словам жителя Северной столицы, супруга напилась и не хотела просыпаться. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Мужчина пытался разбудить пассию, однако та в чувства не приходила. Он вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и множество ушибов. Родственник пациентки утверждает, что до прибытия врачей у женщины не было никаких телесных повреждений. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: горожане жалуются на горы грязного снега в Шуваловском лесу.

Фото: Piter.tv