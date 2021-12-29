В Парголово затопило улицы

Женщина отметила, что власти не реагируют на проблему.

В Парголово затопило холодной водой. По предварительной версии, причиной тому стала плохая уборка снега. Об этом сообщил активист Красимир Врански на своей странице "ВКонтакте".

Петербуржец опубликовал жалобу жительницы дома на Тихоокеанской улице. Женщина отметила, что власти не реагируют на проблему.

Тихоокеанская улица утопает, чистить ее с начала зимы не чистили, администрация района от этой улицы открещивается, на любую заявку, жалобу администрация в лице заместителя главы Выборгского р-на присылает отписки по поводу уборки улиц, хотя по факту никакой уборки нет, сейчас оттепель, мы плавать начали, можно лодки доставать!

Ранее на Piter.tv: жительница Петроградского района нашла пакет с квитанциями ЖКХ около парадной своего дома.

Фото: ВКонтакте / Красимир Врански