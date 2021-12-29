Жительница Петроградского района нашла пакет с квитанциями ЖКХ около парадной своего дома

Инцидент произошел на Воскова в доме 8/5.

Жительница Петроградского района нашла квитанции ЖКХ около парадной дома. Об она сообщила в Facebook в паблике "Петроградская диаспора".

Инцидент произошел на Воскова в доме 8/5. По словам женщины, квитанции ей пришлось отвезти на почту. Однако в организации не осуществляется доставка квитанций по данному адресу.

Сегодня вечером нашла этот мешок с квитанциями в подъезде. О вернулся с Почты России в другой подъезд. Соседка Елена доблестно доставила квитанции по квартирам. Я сразу же отзвонилась в 004 с жалобой. Заявку не приняли, так как это не попадает под действующие категории неоказания услуг. Завтра буду пробивать жилконтору. Галина Кевбрина, "Петроградская диаспора"

В АО "ВЦПК "Жилищное хозяйство" прокомментировали ситуацию. На портале организации указали, что доставку квитанций жителям по почтовым ящикам осуществляют представители управляющей организации.

Судя по опубликованной фотографии с утерянными счетами, многоквартирный дом находится в управлении ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района". Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг были переданы Вычислительным центром данной управляющей организации с подписанием акта приема-передачи. АО "ВЦПК "Жилищное хозяйство"

Ранее на Piter.tv: с 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ.

Фото: Pexels