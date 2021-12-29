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С 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ
Сегодня, 20:00
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С 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ

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Специалисты будут заниматься теплосетями.

В Красногвардейском районе стартуют коммунальные работы на участке Перевозного переулка от дома № от дома 37 до Новочеркасского проспекта. Территорию закроют 24 февраля. Об этом сообщили в группе района в соцсети "ВКонтакте".

Завершат ремонт 26 апреля. Специалисты будут заниматься теплосетями. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Смольном заявили, что хранение снежных гор около Шуваловского леса соответствует санитарным нормам.

Фото: ВКонтакте, Красногвардейский район

 

 

Теги: ремонт, ремонтные работы, транспорт, участок перевозного переулка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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