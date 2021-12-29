С 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ

Специалисты будут заниматься теплосетями.

В Красногвардейском районе стартуют коммунальные работы на участке Перевозного переулка от дома № от дома 37 до Новочеркасского проспекта. Территорию закроют 24 февраля. Об этом сообщили в группе района в соцсети "ВКонтакте".

Завершат ремонт 26 апреля. Специалисты будут заниматься теплосетями. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Смольном заявили, что хранение снежных гор около Шуваловского леса соответствует санитарным нормам.

Фото: ВКонтакте, Красногвардейский район