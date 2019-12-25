Петербуржцы проявили интерес к вакцинации

По всей видимости, горожане хотят успеть привиться до начала действия новых ограничений в Петербурге.

Смольный отметил рост спроса на вакцинацию от коронавируса в первый же день после того, как было объявлено об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест.

Во вторник, 19 октября, в прививочные пункты пришли на 20–30% больше посетителей, чем раньше. Больше всего нагрузка заметна в ТРК, где столпились очереди. Об этом сообщили в телеграм-канале "1703".

Между тем, в самом комитете по здравоохранению отметили, что сегодня в колл-центр 112 поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно. Также всего в Петербурге развернуто 216 пунктов вакцинации.

Фото: телеграм / "1703", Pexels