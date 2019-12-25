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Комздрав готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию
Сегодня, 17:24
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Комздрав готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию

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В пресс-службе комитета также заявили, что сегодня

Во вторник, 19 октября, в комитете по здравоохранению сообщили о готовности к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию.

На базе медицинских организаций Петербурга развернули 174 стационарных пункта вакцинации, также работают 42 мобильных пункта. Мощности этих пунктов позволяют прививать от 30 тыс. человек в день. 

Отмечается, что за последние месяцы нагрузка была ниже в два раза.

Позже в комздраве добавили, что сегодня в колл-центр 112 поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершили цикл вакцинации почти 1,8 млн человек.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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