Комздрав готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию

В пресс-службе комитета также заявили, что сегодня

Во вторник, 19 октября, в комитете по здравоохранению сообщили о готовности к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию.

На базе медицинских организаций Петербурга развернули 174 стационарных пункта вакцинации, также работают 42 мобильных пункта. Мощности этих пунктов позволяют прививать от 30 тыс. человек в день.

Отмечается, что за последние месяцы нагрузка была ниже в два раза.

Позже в комздраве добавили, что сегодня в колл-центр 112 поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершили цикл вакцинации почти 1,8 млн человек.

Фото: Piter.tv