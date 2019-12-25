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В Петербурге завершили цикл вакцинации почти 1,8 млн человек
Сегодня, 14:36
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В Петербурге завершили цикл вакцинации почти 1,8 млн человек

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Запас вакцины в городе составляет 883 697 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 19 октября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 621 090 человек, а 1 792 435 человек полностью завершили цикл вакцинации.

А вот суточное число вакцинированных от ковида в городе уменьшилось. За прошедшие сутки первично привились 1 766 человек, вторично вакцинировались 2 764 петербуржца. 

В настоящее время в Петербурге работают 174 пункта вакцинации. Также, ранее стало известно, что пункты вакцинации могут открыть в почтовых отделениях.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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