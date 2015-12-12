Петербуржцы сфотографировали последствия сильного ветра

Порывы ветра сносили столбы и дорожные знаки.

В воскресенье, 17 октября, в Петербурге порывы ветра достигали 15-17 метров в секунду. Читатели Piter.tv поделились фотографиями и видео последствий сильного ветра.

Так, сегодня днем на пересечении проспектов Луначарского и Культуры автомобиль придавило столбом, упавшим от ветра. Информации о пострадавших не поступало.

Дорожные знаки на фоне непогоды также пострадали.

Ранее в Петербурге с начала года дорожники отремонтировали 43 объекта общей протяженностью 74,2 км.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Piter.tv