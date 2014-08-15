К обеду в Петербурге ветер усилится до 15-17 м/с

Сегодня, 17 октября, в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
С 12:00 до 15:00 порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15-17 м/с. Спасатели рекомендуют жителям города не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Желательно находиться в помещении период ухудшения погодных условий.
Ранее на Piter.tv сообщили, что под воздействием уходящего на восток циклона в Петербурге в воскресенье пройдут дожди.
Фото: Pexels
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