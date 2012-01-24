Под воздействием уходящего на восток циклона в Петербурге в воскресенье пройдут дожди

Синоптик предупреждает о сильном и порывистом ветре.

Сегодня, 17 октября, в Северной столице ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Instagram.

Климатические условия в городе будет формировать тыловая часть уходящего на восток циклона. В Петербурге прогнозируют осадки. Температура воздуха составит +6...+8 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +4...+9 градусов. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с, порой порывы будут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.

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