Первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре

Однако, после этого снова будет относительно теплая погода.

Первый в этом сезоне снег может выпасть в Петербурге уже в третьей декаде октября. Об этом "Невский Невостям" рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ближайшая вероятность снега – 23-24 октября. Но это неустойчиво, непродолжительно, временно, только пока проходит циклон. Александр Колесов, синоптик

Однако, после этого снова будет относительно теплая погода. Что касается ближайших дней, то Колесов прогнозирует +5..+10 градусов.

Тем временем, в Ленобласти первый снег может накрыть дороги и тротуары уже 17 и 18 октября, однако продержится он максимум несколько часов.

Утром 13 октября Петербург накрыл туман.

Фото: Piter.tv