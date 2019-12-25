Первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре

Первый в этом сезоне снег может выпасть в Петербурге уже в третьей декаде октября. Об этом "Невский Невостям" рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Ближайшая вероятность снега – 23-24 октября. Но это неустойчиво, непродолжительно, временно, только пока проходит циклон.
Александр Колесов, синоптик
Однако, после этого снова будет относительно теплая погода. Что касается ближайших дней, то Колесов прогнозирует +5..+10 градусов.
Тем временем, в Ленобласти первый снег может накрыть дороги и тротуары уже 17 и 18 октября, однако продержится он максимум несколько часов.
Утром 13 октября Петербург накрыл туман.
Фото: Piter.tv
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