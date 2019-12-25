В Петербурге с начала года дорожники отремонтировали 43 объекта общей протяженностью 74,2 км

По словам вице-губернатора, город показал, что может работать с федеральным бюджетом: в этом году привлекли 9,1 млрд рублей.

В 2021 году Петербург ведет активную дорожную кампанию. Так, на сегодня уже завершены работы на 43 адресах общей протяженностью 74,2 километра. Об этом рассказал вице-губернатор города Максим Соколов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По словам вице-губернатора, город показал, что может работать с федеральным бюджетом: в этом году привлекли 9,1 млрд рублей. В 2021 году отремонтированы дороги в центральной части города, загруженные магистрали в густонаселенных районах, участки дорог, ведущих в Ленинградскую область.

Также в публикации Соколов поздравил работников дорожного хозяйства. Он подчеркнул, что этот праздник посвящен особым специалистам – строителям, инженерам и проектировщикам. Соколов прикрепил фотографии некоторых объектов до и после преображения.

Ранее на Крестовском острове перекроют движение из-за матча "Зенита" с "Ювентусом".

Фото: Вконтакте / Максим Соколов, пресс-служба Смольного