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В Новоселье обновят автомобильную дорогу
Сегодня, 15:50
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В Новоселье обновят автомобильную дорогу

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Ленобласть летом обновит главную дорогу растущего поселка.

В Новоселье Ломоносовского района обновят автомобильную дорогу. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Ленобласть летом обновит главную дорогу растущего поселка в Ломоносовском районе. Будет отремонтирован участок Красносельского шоссе через Новоселье и Пески, а также протяженный отрезок от Песков до дороги на Ропшу.

С 2019 года в Ломоносовском районе Ленобласть по дорожному нацпроекту отремонтировала почти 140 километров региональных трасс.

В Форносово пройдет дорожный ремонт. Ленобласть  заключила контракт на обновление региональных трасс.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дорога, новоселье, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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