В Новоселье обновят автомобильную дорогу

Ленобласть летом обновит главную дорогу растущего поселка.

В Новоселье Ломоносовского района обновят автомобильную дорогу. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Ленобласть летом обновит главную дорогу растущего поселка в Ломоносовском районе. Будет отремонтирован участок Красносельского шоссе через Новоселье и Пески, а также протяженный отрезок от Песков до дороги на Ропшу.

С 2019 года в Ломоносовском районе Ленобласть по дорожному нацпроекту отремонтировала почти 140 километров региональных трасс.

В Форносово пройдет дорожный ремонт. Ленобласть заключила контракт на обновление региональных трасс.

Фото: администрация Ленобласти