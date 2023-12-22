В Новоселье обновят автомобильную дорогу

В Новоселье Ломоносовского района обновят автомобильную дорогу. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.
Ленобласть летом обновит главную дорогу растущего поселка в Ломоносовском районе. Будет отремонтирован участок Красносельского шоссе через Новоселье и Пески, а также протяженный отрезок от Песков до дороги на Ропшу.
С 2019 года в Ломоносовском районе Ленобласть по дорожному нацпроекту отремонтировала почти 140 километров региональных трасс.
В Форносово пройдет дорожный ремонт. Ленобласть заключила контракт на обновление региональных трасс.
Фото: администрация Ленобласти
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