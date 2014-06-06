На Крестовском острове перекроют движение из-за матча "Зенита" с "Ювентусом"

Масштабные перекрытия дорог будут длиться весь день.

На Крестовском острове и прилегающих улицах перекроют движение 20 октября в связи с проведением на "Газпром Арене" матча Лиги чемпионов "Зенит" — "Ювентус". Об этом в воскресенье, 17-го октября, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В среду весь день - 00:00 до 24:00 - будет прекращено движение на:

улице Савиной и Большом Петровском мосту (в направлении от Петровской пл. к Крестовскому острову),

набережной Гребного канала (в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге),

Крестовском проспекте (в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге),

Южной дороге (в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее),

Северной дороге (в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее).

Вечером 20 октября с 19:00 до 1:00 21 октября движение остановят на:

улице Рюхина (в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому пр.),

набережной Мартынова (от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала),

Теннисной аллее (в направлении от Южной дороги),

Велосипедной аллее (в направлении от Северной дороги),

Яхтенной улице (от ул. Савушкина до Яхтенного моста),

Приморском проспекте (от Беговой ул. до Яхтенной ул.).

Более того, весь день, 20 октября, будет запрещена остановка транспортных средств на набережной Гребного канала, Бодровом переулке, Крестовский проспекте (от Спортивной ул. до Южной дороги), Южной и Северной дорогах, Морском проспекте (от Динамовской ул. до Рюхиной ул.), Рюхина улице (от Северной дороги до Крестовского пр.), Яхтенной улице (от ул. Савушкина до Яхтенного моста), нечётной стороне улицы Савиной.

Ранее после драки на Среднегаванском проспекте правоохранители обнаружили у подростков ножи, газовый баллон и биту.

Фото: pexels