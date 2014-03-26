На пересечении проспектов Луначарского и Культуры автомобиль придавило столбом

На севере Петербурга из-за сильного ветра, о котором предупреждали в МЧС утром, столб упал на иномарку Hyundai. Об этом Piter.tv сообщил читатель.
Инцидент произошел на пересечении проспектов Культуры и Луначарского. Информация о состоянии здоровья водителя и пассажиров уточняется.
Напомним, что сегодня, 17 октября, 12:00 до 15:00 порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15-17 м/с. Спасатели рекомендуют жителям города не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Желательно находиться в помещении период ухудшения погодных условий.
Ранее на Piter.tv сообщили, что под воздействием уходящего на восток циклона в Петербурге в воскресенье пройдут дожди.
Видео: Piter.tv
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