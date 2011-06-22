Петербуржцы пожаловались на двойной тариф в такси из-за снега

Стоимость поездок в сервисах заказа такси в субботу с утра выросла почти вдвое.

Первый серьезный снегопад в Петербурге вызвал резкий рост цен на услуги такси. Как сообщает "Фонтанка", в субботу утром стоимость поездок в некоторых сервисах увеличилась почти в два раза по сравнению с обычными тарифами. К вечеру выходного дня расценки всё так же на повышенном коэфиценте.

Перевозчики традиционно отреагировали на ухудшение дорожных условий повышением коэффициента спроса. Водители, вышедшие на линию в снегопад, отмечают возросший спрос на услуги такси в отдельных районах города. Такси, которое вчера стоило 700 рублей, сегодня — минимум 1100. Некоторые пассажиры подтверждают тенденцию, но не у всех агрегаторов.

Напомним, снегопад, начавшийся в ночь на субботу, уже повлиял на работу городской инфраструктуры. Дорожные службы использовали более 130 тонн противогололедных материалов на ЗСД, а в аэропорту Пулково задержали около 20 рейсов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург и Ленобласть ожидают мокрый снег и гололедицу в воскресенье.

Фото: Piter.TV