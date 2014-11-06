Петербург и Ленобласть ожидают мокрый снег и гололедицу в воскресенье

Температура в городе сохранится около нуля, в области похолодает до -7 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, Петербург и Ленинградская область останутся во власти неустойчивой погоды с осадками и порывистым ветром. Как сообщают метеорологи, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью — небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, днем осадки будут слабее.

Температурный режим в Северной столице составит ночью -1...+1°C, днем столбики термометров поднимутся до +1...+3°C. Ветер юго-западный и западный умеренный с порывами. На дорогах сохранится гололедица, особенно в ночные и утренние часы. В Ленинградской области похолодает заметнее: ночью до -5...-7°C в отдельных районах, днем температура будет колебаться от -3°C до +2°C. Здесь также ожидаются кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, а ветер станет порывистым в дневное время.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными на трассах из-за гололедицы. Атмосферное давление будет меняться разнонаправленно: в городе — слабо понижаться, в области — повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что ппетербуржцы показали кадры первого крупного снегопада.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")