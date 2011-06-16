Зимняя сказка, хороводы и снеговики: петербуржцы показали кадры первого крупного снегопада

Жители города вышли лепить снеговиков, а синоптики предупредили о позднем приходе зимы.

Первый масштабный снегопад в сезоне 2025-2026 годов прошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь с 14 на 15 ноября. Снег засыпал не только Северную столицу, но и Гатчину, Старый и Новый Петергоф, Ломоносов и другие районы Ленинградской области. Фотографиями и видео поделились читатели Piter.TV.

Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербурга сегодня, происшествия

Несмотря на позднее время, многие горожане вышли на улицы, чтобы слепить первых в этом году снеговиков и поделиться фотографиями "зимнего чуда" в социальных сетях. А студенты в Петергофе и вовсе устроили хоровод. При этом автомобилистам рекомендовали быть осторожными на дорогах — днем субботы в городе ожидается гололед.

Фото: Telegram / Новое Девяткино

По данным метеостанции, снег начался в шесть часов утра. Произошло это почти на месяц позднее средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября, отметил специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, нынешний снегопад стал одним из самых поздних за последние годы.

Фото: читательница Piter.TV

