Зимняя сказка, хороводы и снеговики: петербуржцы показали кадры первого крупного снегопада

Первый масштабный снегопад в сезоне 2025-2026 годов прошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь с 14 на 15 ноября. Снег засыпал не только Северную столицу, но и Гатчину, Старый и Новый Петергоф, Ломоносов и другие районы Ленинградской области. Фотографиями и видео поделились читатели Piter.TV.
Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербурга сегодня, происшествия
Несмотря на позднее время, многие горожане вышли на улицы, чтобы слепить первых в этом году снеговиков и поделиться фотографиями "зимнего чуда" в социальных сетях. А студенты в Петергофе и вовсе устроили хоровод. При этом автомобилистам рекомендовали быть осторожными на дорогах — днем субботы в городе ожидается гололед.
Фото: Telegram / Новое Девяткино
По данным метеостанции, снег начался в шесть часов утра. Произошло это почти на месяц позднее средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября, отметил специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, нынешний снегопад стал одним из самых поздних за последние годы.
Фото: читательница Piter.TV
Ранее Piter.TV сообщал, что за ночь было израсходовано более 130 тонн противогололедных материалов на уборку от снега ЗСД.
