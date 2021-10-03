Более 30 единиц техники вышли на уборку первого снега на ЗСД

За ночь дорожные службы обработали магистраль противогололедными материалами и призвали водителей сменить резину

Первый снегопад сезона на Западном скоростном диаметре встретили в полной готовности: в ночь с 8 на 9 ноября более 30 единиц спецтехники вышли на уборку магистрали. Как сообщает пресс-служба ЗСД, эксплуатационные службы были переведены в зимний режим работы еще в октябре.

Для борьбы с последствиями снегопада на дорогу вышла усиленная смена из 24 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов. За ночь было израсходовано более 130 тонн противогололедных материалов, а также выполнено три полных круга уборки всей магистрали.

Очень важно, чтобы к зимнему сезону были готовы не только дорожники, но и водители! Обязательно поменяйте резину на соответствующую сезону и выбирайте стиль вождения, соответствующий зиме и текущей дорожной обстановке. Пресс-служба ЗСД

Специалисты рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и внимательно следить за указаниями на дорожных знаках и табло переменной информации.

Фото: Telegram / ЗСД