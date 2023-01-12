Первый снег парализовал работу электросамокатов в центре Петербурга

Пользователи сервисов аренды столкнулись с перебоями на фоне снегопада.

В связи с первым снегопадом ноября вечером 14 ноября электросамокаты в Петербурге стали недоступны для пользователей. Как отмечают жители города, сервисы аренды транспортных средств столкнулись с техническими трудностями, вызванными погодными условиями.

Компании, предоставляющие самокаты, также подтвердили перебои и сообщили, что работают над устранением проблем и снижением неудобств для пользователей. Первый снег, выпавший в городе, украсил площадь Мужества, Красносельский и Невский районы, а также южные районы Петербурга и Ленобласть. Белое покрывало создало атмосферу зимней сказки, однако одновременно привело к затруднениям в эксплуатации легкого городского транспорта.

Специалисты рекомендуют пользователям быть осторожными и учитывать, что снег и мокрая поверхность могут негативно влиять на работу электрических самокатов и других средств малой мобильности.

Фото: Telegram / Разумишкин.

