Снегопад вызвал задержки рейсов в петербургском аэропорту Пулково

Более 20 вылетов задерживаются из-за обработки самолетов противообледенительной жидкостью

Первый серьезный снегопад сезона привел к задержкам рейсов в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, службы работали в усиленном режиме всю ночь, но обработка самолетов противообледенительной жидкостью требует дополнительного времени.

В настоящее время задерживаются вылеты более чем 20 рейсов, включая направления в Калининград, Самару, Саратов, Уфу, Новосибирск, Ташкент и Москву. Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы в течение всей ночи, для чего была задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника.

Пассажирам напоминают, что обработка самолетов специальной жидкостью является стандартной обязательной процедурой при выпадении осадков и отрицательных температурах, обеспечивающей безопасность полетов. В аэропорту рекомендуют заранее уточнять статус рейса у авиакомпаний и закладывать дополнительное время для прохождения всех предполетных процедур.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 300 дорожников и 607 единиц техники убирают последствия первого снегопада в Петербурге.

Видео: Пулково