Более 300 дорожников и 607 единиц техники убирают последствия первого снегопада в Петербурге

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, особое внимание уделяется тротуарам и пешеходным зонам.

Первый в этом сезоне снегопад начался в Санкт-Петербурге, на улицы города вышли 607 единиц уборочной техники и более 300 работников ручного труда. Как сообщает городской комитет по благоустройству, утром дворники и механизаторы районных жилищных агентств продолжат очистку и противогололедную обработку внутриквартальных территорий.

Особое внимание уделяется тротуарам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, подходам к станциям метро, контейнерным площадкам и социальным объектам. Коммунальные службы также следят за состоянием патрубков, которые должны обеспечить отвод воды после таяния снега.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем ожидаются "температурные качели" с перепадом от минусовой температуры до нуля. Городские власти призывают жителей и гостей города быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию при вождении и выбирать подходящую обувь для прогулок по скользким тротуарам.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы показали кадры первого крупного снегопада — одни снеговики да хороводы.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга