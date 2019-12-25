Петербуржцы после Zara на Невском встали в очередь у Uniqlo

Ждать своей очереди для покупки горожанам приходится с 25 июня.

Петербуржцы привыкают к новым мерам работы организаций и заведений. Вечером 3 июня можно было наблюдать очереди в магазин одежды Uniqlo на Каменноостровском проспекте. В магазинах 25 июня уточнили, что будет проводиться ежедневная уборка дезинфицирующими средствами, можно также воспользоваться антисептиками для рук, а сами сотрудники магазинов будут носить маски и перчатки.

Кроме того, издание "Фонтанка" указала на очереди в Ботанический сад, который снова принимает посетителей. Очередь из горожан, судя по всему, обусловлена наступившими выходными.

Внимание горожан ранее привлекали очереди, которые сложились у магазина Zara на Невском проспекте. Петербуржцы и гости города негодовали из-за этого и рассказали, что их сюда привело.

Фото: ВКонтакте / UNIQLO