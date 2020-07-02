Петербуржцы объяснили, зачем стоят в больших очередях в магазины

Оказалось, что петербуржцев вовсе не привлекают баннеры "Распродажа".

У магазина Zara на Невском проспекте с самого момента открытия после карантина не прекращаются очереди. Подобная ситуация уже сложилась и у магазина H&M на Площади Восстания и у "Золотого яблока" в "Невском центре". Люди шутят: "Сначала встанем, а потом поймем, что за очередь". "КП-Петербург" выяснил у петербуржцев, зачем они стоят в таких длинных очередях.

Оказалось, что петербуржцев вовсе не привлекают баннеры "Распродажа" в витринах. Резон у каждого свой. Одна из женщин рассказала, что купила в магазине вещи, а они ей не подошли, иного способа вернуть их обратно, нет.

Кто-то рассказывает, что им уже просто нечего носить в данный сезон. Кто-то стоит в очереди с детьми, которые вовсе выросли из своих старых вещей.

В последний день июня петербуржцу, который стоял в очереди в магазин, пришлось вызвать скорую помощь.

Видео: Piter.TV