Петербуржцы негодуют из-за длинных очередей в Zara на Невском

Во вторник, 30 июня, мобильный корреспондент Piter.TV заметил ссору между покупателями и продавцом магазина Zara на Невском.
Девушки пытались выяснить, почему очередь за онлайн-заказом не двигается уже больше часа, почему нельзя организовать две разные очереди, если вход в магазин ограничен. Работница Zara, судя по кадрам, не смогла донести мысль для петербуржцев. Чем закончилась ситуация, неизвестно.
Напомним, что петербуржцы снова встали в очередь у магазина Zara на Невском.
Видео: Piter.TV
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