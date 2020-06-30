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Петербуржцы негодуют из-за длинных очередей в Zara на Невском

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За онлайн-заказом покупатели стояли больше часа.

Во вторник, 30 июня, мобильный корреспондент Piter.TV заметил ссору между покупателями и продавцом магазина Zara на Невском. 

Девушки пытались выяснить, почему очередь за онлайн-заказом не двигается уже больше часа, почему нельзя организовать две разные очереди, если вход в магазин ограничен. Работница Zara, судя по кадрам, не смогла донести мысль для петербуржцев. Чем закончилась ситуация, неизвестно. 

Напомним, что петербуржцы снова встали в очередь у магазина Zara на Невском.

Видео: Piter.TV

Теги: zara, зара, ограничения, очереди, очередь в магазин, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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