Петербуржцы негодуют из-за длинных очередей в Zara на Невском

За онлайн-заказом покупатели стояли больше часа.

Во вторник, 30 июня, мобильный корреспондент Piter.TV заметил ссору между покупателями и продавцом магазина Zara на Невском.

Девушки пытались выяснить, почему очередь за онлайн-заказом не двигается уже больше часа, почему нельзя организовать две разные очереди, если вход в магазин ограничен. Работница Zara, судя по кадрам, не смогла донести мысль для петербуржцев. Чем закончилась ситуация, неизвестно.

Напомним, что петербуржцы снова встали в очередь у магазина Zara на Невском.

Видео: Piter.TV