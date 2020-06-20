На Невском снова заметили огромную очередь у магазина Zara

В Петербурге продолжают замечать огромные очереди у магазина Zara на Невском проспекте. Отмечается, что причиной их возникновения являются ограничения в правилах работы – вход в помещение ограничен для соблюдения дистанции между покупателями.
Однако ограничения помогают лишь внутри магазина. Петербуржцы, ждущие на улице, зачастую нарушают необходимую дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что в открывшийся на Невском магазин Zara выстроилась внушительная очередь.
Видео: Pixabay
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