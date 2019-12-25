В открывшийся на Невском магазин Zara выстроилась внушительная очередь

"Узники" очереди отметили, что решили прийти в магазин, поскольку им нечего носить.

Днем в пятницу, 12 июня, у магазина Zara на Невском проспекте, 21 скопилась внушительная очередь. Она образуется из-за новых правил работы непродовольственных магазинов в Петербурге – теперь вход открыт, но ограничен для соблюдения безопасной дистанции между клиентами.

В беседе с корреспондентом издания "Невские новости" находящиеся в очереди петербуржцы отметили, что пришли за подбором новой одежды по размеру, поскольку у многих за время карантина изменились параметры тела и просто стало "нечего носить".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 8 мая открылись непродовольственные магазины. Наши корреспонденты засняли первые дни их работы.

Фото: Невские новости