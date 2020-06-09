Видео: в Петербурге тихо и без ажиотажа открылись непродовольственные магазины

Как отмечает корреспондент Piter TV, в первый день открытия магазинов петербуржцы предпочли покупкам отдых из-за жаркой погоды.

Распоряжение об открытии непродовольственных магазинов ранее подписал губернатор города Александр Беглов. Отметим, что торговые центры все еще остаются закрытыми, открытие касается только автономных точек.



Теперь магазины должны работать с соблюдением всех мер безопасности: дезинфицировать помещение, обеспечивать сотрудников средствами защиты и пускать к себе ограниченное количество людей за раз.

Piter TV прошелся по главной магистрали Петербурга — Невскому проспекту в день снятия ограничений. Также на Литейном мы заглянули в независимый книжный "Подписные издания". Ранее книжный объявил о расширении: осенью они откроют дополнительные залы на втором этаже. В магазине сотрудники работают в масках, а внутри находится не более 10 человек — очередей не возникало.



Дальнейшие планы по снятию ограничений Беглов пообещал озвучить в ближайшие дни.



Фото, видео: Piter TV