Смольный представит поэтапный план снятия ограничений

План разрабатывается совместно с Роспотребнадзором.

Как стало известно в понедельник, 8 июня, Смольный в ближайшие дни представит поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава города.

Перечень шагов разрабатывается поэтапно совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Даже если ограничительные меры отменят, то действовать осторожно все равно будет необходимо. Губернатор уточнил, что больницы города работают под большой нагрузкой. По словам градоначальника, к плановой работе в первую очередь вернутся федеральные стационары, те, что перепрофилировали для работы с коронавирусом. После этого возобновят работу клиники, где оказывается высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь.

Напомним, что раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге все стационары приравняют к инфекционным.

Фото: Piter.TV