Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга

Больше всего подтвержденных диагнозов "коронавирус" у жителей Невского района.

Новая карта пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, позволит увидеть, в каких районах Петербурга их наибольшее число. Карту представила межведомственная рабочая группа по противодействию коронавирусу.

В Приморском районе под наблюдениями врачей находятся 7337 человек, диагноз подтвержден у 825. В Невском районе под наблюдением – 3879, а с подтвержденным коронавирусом – 1581.

Самая благоприятная ситуация наблюдается в Кронштадтском районе.

В Петербурге начали тестировать противокоронавирусную вакцину-йогурт.

Фото: межведомственная рабочая группа