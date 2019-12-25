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Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга
Сегодня, 16:33
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nastya960

Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга

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Больше всего подтвержденных диагнозов "коронавирус" у жителей Невского района.

Новая карта пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, позволит увидеть, в каких районах Петербурга их наибольшее число. Карту представила межведомственная рабочая группа по противодействию коронавирусу.

В Приморском районе под наблюдениями врачей находятся 7337 человек, диагноз подтвержден у 825. В Невском районе под наблюдением – 3879, а с подтвержденным коронавирусом – 1581.

Самая благоприятная ситуация наблюдается в Кронштадтском районе.

В Петербурге начали тестировать противокоронавирусную вакцину-йогурт.

Фото: межведомственная рабочая группа

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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