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В Петербурге начали тестировать противокоронавирусную вакцину-йогурт
Сегодня, 14:11
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himif

В Петербурге начали тестировать противокоронавирусную вакцину-йогурт

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Похожий на ряженку продукт, если эксперимент будет успешным, сможет вакцинировать человека.

В Институте экспериментальной медицины в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт, который будет вырабатывать в человеческом организме иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на завотделом молекулярной микробиологии института Александра Суворова.

Известно, что ученые уже успешно синтезировали ген COVID-19, эксперименты проводят на лабораторных мышах. Исследователи собираются проверить, способные ли пробиотики, полезные для человека бактерии, выработать антитела к бушующей инфекции. В ходе успешного эксперимента человек сможет употреблять похожий на ряженку продукт и одновременно вакцинироваться. Действенность подхода ученых смогут проверить в течение пары месяцев.

Мы хотим заставить бактерию, которую используют в качестве пробиотика, производить белок коронавируса, чтобы имитировать инфекцию, инфекцию не вызывая. 

Александр Суворов

Тем временем, Комздрав Петербурга рассказал о 15 новых жертвах коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: вакцина, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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