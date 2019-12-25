В Петербурге начали тестировать противокоронавирусную вакцину-йогурт

Похожий на ряженку продукт, если эксперимент будет успешным, сможет вакцинировать человека.

В Институте экспериментальной медицины в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт, который будет вырабатывать в человеческом организме иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на завотделом молекулярной микробиологии института Александра Суворова.

Известно, что ученые уже успешно синтезировали ген COVID-19, эксперименты проводят на лабораторных мышах. Исследователи собираются проверить, способные ли пробиотики, полезные для человека бактерии, выработать антитела к бушующей инфекции. В ходе успешного эксперимента человек сможет употреблять похожий на ряженку продукт и одновременно вакцинироваться. Действенность подхода ученых смогут проверить в течение пары месяцев.

Мы хотим заставить бактерию, которую используют в качестве пробиотика, производить белок коронавируса, чтобы имитировать инфекцию, инфекцию не вызывая. Александр Суворов

Тем временем, Комздрав Петербурга рассказал о 15 новых жертвах коронавируса.

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