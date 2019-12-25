В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вводить препарат планируют через рот в виде аэрозолей или чуть более крупных капель.

Вакцину нового типа, которую можно будет пить как кисломолочный продукт, разрабатывают российские ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Петербурге. Вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что вакцина будет воздействовать на шиповидный белок, с помощью которого коронавирус нового типа заражает здоровые клетки. Об этом сообщило ТАСС.

Вводить препарат планируют через рот в виде аэрозолей или чуть более крупных капель.

Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания этой вакцины. Владимир Чехонин

Всего в РФ на данный момент разрабатывают 9 вакцин от коронавируса. Испытания некоторых из них начнутся уже в этом месяце.

Фото: Piter.TV