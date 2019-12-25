Сначала медики получат результаты исследований на животных.

"Вектор" планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии Ринат Максютов в интервью "Известиям".

Специалист рассказал, что до конца первого летнего месяца ученые "Вектора" от Роспотребнадзора планируют получить результаты испытаний, которые проводились на животных. После этого им придется ждать разрешения на тестирование препарата от Минздрава России.

Ринат Максютов добавил, что перед массовым использованием вакцина против коронавируса должна успешно пройти лабораторные испытания. Затем препарат окажется в производстве и только после получит лекарственную форму. После этого медики будут проводить полный спектр доклинических и клинических исследований. По мере готовности и успешного прохождения тестов, вакцину ждет государственная регистрация.

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