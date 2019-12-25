Ринат Максютов сообщил о создании уникальной вакцины при помощи генной инженерии.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор организации Ринат Максютов во время совещания с президентом Владимиром Путиным, собранное по вопросам развития генетических технологий. Представитель "Вектора" рассказал, что в декабре 2019 года завершилась первая фаза клинических испытаний вакцины от оспы на волонтерах. С сентября 2020 года ученые займутся вторым этапом исследований, а позже - третьей.

Рассчитываем в дальнейшем зарегистрировать вакцину и выйти на производство уже в 2021 году...Мы с нашим индустриальным партнером компанией "Биокад" предоставим уникальную вакцину прокомментировал Ринат Максютов

По данным эксперта, вакцину против оспы можно считать передовым препаратом мирового уровня. Ее удалось разработать при помощи генной инженерии. Ученые последовательно отключили шесть опасных генов в исходном штамме.

Появились первые подробности испытаний вакцины от коронавируса на людях.