Об этом Владимиру Путину рассказал гендиректор Новосибирского "Вектора".

Два препарата получили положительный результат для лечения COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов в разговоре с Владимиром Путиным. Медик рассказал президенту страны о ситуации по борьбе с распространением инфекции. Врач пояснил главе государства, что ученые получили положительные результаты в ходе исследований более 30 противовирусных препаратов. Все лекарства проверили на активность в отношении новой инфекции. В списке оказались заявлены "Лопинавир", "Ритонавир", "Гидроксихлорохин".

По данным Максютова, медики выбирали препараты не иммуномодуляторы, работающие на основе биоинформационного анализа данных по мировым клиническим исследованиям. Выборку прошли как зарегистрированные в России препараты, которые уже доказали свою безопасность для пациентов, так как и новые перспективные лекарства. Тесты первого этапа, которые проводятся на животных, ученые завершат 10 апреля. Исследования проводятся совместно с представителями сибирского отделения РАН. Мероприятия в рамках второго этапа завершатся к 30 апреля.

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

Видео: kremlin.ru