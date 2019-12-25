Сбербанк направил более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги были собраны в том числе из зарплат топ-менеджеров и сотрудников банка.

Сбербанк направил на борьбу с пандемией коронавируса в РФ более 3 млрд рублей. Деньги пойдут на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19 и создание условий их доступности для россиян, сообщили в пресс-службе организации.

Средства были собраны в том числе за счет отказа топ-менеджеров банка от своей зарплаты за апрель. В Сбербанке призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров Сбербанка по возможности внести свой вклад в проект компании.

Деньги на вакцину и лекарственные препараты будут направлены в координации с Минздравом РФ федеральному "Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи", Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям.

Кроме того, средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

Ранее: Сбербанк рассказал, в каких сферах больше всего урезали зарплаты.

Фото: Global Look Press