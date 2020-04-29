Доход граждан, занятых в сферах развлечений, отдыха и спорта, снизился на 33%.

Сбербанк рассказал, в каких сферах больше всего урезали зарплаты. Выводы сделаны на основе презентации вице-президента банка Станислава Карташова.

Он отметил, что сильнее всего заработную плату сотрудникам пришлось урезать малым и средним предприятиям, которые работают в сфере общепита, гостиничного бизнеса, спорта и отдыха.

Доход граждан, занятых в сферах развлечений, отдыха и спорта, снизился на 33%. Оказалось, что 35% компаний из этих отраслей не имеют возможности выплачивать сотрудникам зарплату. 49% стали платить меньше, чем раньше.

В общепите зарплаты упали на 24%. 18% предприятий вовсе не могут выплачивать вознаграждение сотрудникам, 68% урезали зарплаты.

На 24% доходы просели у сотрудников в гостиничном бизнесе. Вовсе перестали выплачивать заработную плату только 10% компаний в отрасли, зарплаты сократили 75%.

Станислав Карташов отметил, что глобальных изменений в доходах россиян пока не случилось, так как зарплаты всё ещё выплачиваются.

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