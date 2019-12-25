Таким образом врачи могли получить положенные им социальные гарантии.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в Петербурге все стационары приравняют к инфекционным. Об этом говорится в майском отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19.

Документ опубликовали сегодня, 8 июня. В отчете сказано, что в Северной столице займутся проработкой вопроса по переводу больных COVID-19 на ИВЛ на открывающиеся перепрофилированные койки медучреждений. Таким образом планируется разгрузить стационары города.

Кроме того, соответствующие меры по перепрофилировнию позволят врачам получать положенные им социальные гарантии.

Ранее мы сообщали о том, что главный врач Петербурга заявила о неготовности города к снятию ограничений.

Фото:Piter.TV