Главный врач Петербурга заявила о неготовности города к снятию ограничений

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что главный врач Петербурга прокомментировала возможное снятие всех ограничений в городе. Об этом сообщает "Интерфакс".
Главный санитарный врач города Наталья Башкетова отметила, что пока Северная столица не готова к полному снятию ограничений.
Пока к более масштабным мы не готовы
Наталья Башкетова, главный санитарный врач города.
Стоит отметить, что сегодня в городе вступили в силу первые послабления. Так, в Северной столице открылись непродовольственные магазины.
Фото:pixabay
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