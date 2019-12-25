Главный врач Петербурга заявила о неготовности города к снятию ограничений

При этом она отметила, что в Петербурге уже ввели определенные послабления.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что главный врач Петербурга прокомментировала возможное снятие всех ограничений в городе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова отметила, что пока Северная столица не готова к полному снятию ограничений.

Пока к более масштабным мы не готовы Наталья Башкетова, главный санитарный врач города.

Стоит отметить, что сегодня в городе вступили в силу первые послабления. Так, в Северной столице открылись непродовольственные магазины.

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