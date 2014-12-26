Петербуржцы подали 14 исков об отмене мобилизации в суды

Один из заявителей хочет понять через суд, как его зачислили в мотострелковый полк, когда он профессиональный артиллерист.

В четверг, 13 октября, в суды Петербурга всего поступило 14 исков об отмене решения о мобилизации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Больше всего исков зарегистрировали в Красногвардейском районе. Один из заявителей хочет понять через суд, как его зачислили в мотострелковый полк, когда он профессиональный артиллерист.

Сергей Кастрикин приехал в военком Выборгского района 30 сентября по повестке об уточнении документов. В тот же день его призвали на службу. Кастрикин подчеркнул, что он офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи с высшим образованием, полученным в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище.

При этом его 4 октября отправили в мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода для прохождения службы. В своем заявлении петербуржец пишет, что вынужден учиться другой специальности с нуля: "...а это приводит к неоправданному риску угрозы моей жизни и моих подчиненных". Кастрикин просит через суд заменить должность на соответствующую его военной специальности или освободить от службы.

Напомним, что начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами. По данным издания, в сентябре 2020 года военный комиссар получил от призывников с помощью посредника 200 тысяч рублей. За вознаграждение он поменял в военных билетах категорию годности на "B". Посредник, по предварительным данным, получит 50 тысяч рублей. Этой осенью проводилась проверка военнообязанных с категорией B и выяснилось, что у многих указана одна и та же болезнь. При этом один из военнообязанных дал явку с повинной.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне: частичная мобилизация не делится на этапы. Он рассказал, что у каждого региона есть мобилизационный план, который нужно выполнить. Кто-то его уже выполнил, а кто-то ещё в процессе.

Фото: Piter.tv